В Австралии заявили о наличии в стране редкоземельных металлов, необходимых Западу — Finance.ua
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В Австралии заявили о наличии в стране редкоземельных металлов, необходимых Западу

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В Австралии есть редкоземельные элементы, необходимые для Запада, и навыки для их экономического производства. Использовать имеющиеся ресурсы гораздо проще, чем разрабатывать новые в других странах.
Об этом заявила генеральный директор компании Lynas Аманда Лаказе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
«Каждый, кто оценивает эту отрасль, знает, сколько времени проходит от появления мысли: „Разве не было бы здорово получить немного редкоземельных металлов от X?“, где бы X ни был, до фактического появления отдельного продукта, который лежит в большом мешке, ожидая покупателя», — сказала Лаказе.
Она считает, что для гарантированных поставок на Запад нужно покупать продукцию Lynas. «У нас есть ресурсы и навыки, позволяющие эффективно перерабатывать эти ресурсы», — сказала она.
Компания Lynas Rare Earths, крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов за пределами Китая, сообщила о более резком, чем ожидалось, падении прибыли в первом полугодии, вызванном низкими рыночными ценами из-за избыточного предложения и более высоких операционных расходов.
Рыночные условия для редкоземельных металлов были сложными за последние несколько лет, поскольку цены упали. Но в последние дни наметилось улучшение после того, как Китай опубликовал проект реформ, предполагающий, что он консолидирует свою отрасль, сказала Лаказе.
Комментарии Лаказе прозвучали после того, как источники сообщили, что была достигнута договоренность об условиях проекта соглашения по поставкам Украиной важнейших полезных ископаемых в США в рамках планов президента Дональда Трампа по скорейшему прекращению войны с россией.
По материалам:
РБК-Україна
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