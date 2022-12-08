В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов — Finance.ua

В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов Сегодня 15:59 — Личные финансы

В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов

Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта «Армия восстановления».

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире Национального телемарафона.

«Правительство предлагает украинцам, потерявшим работу, но желающим работать на экономическом фронте, участвовать в программе „Армия восстановления“. То есть в выполнении общественно полезных работ, организованных в регионах, что дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату. Уже около 3000 человек вовлечены в такие работы», — сообщила Юлия Свириденко.

На сегодняшний день общественно полезные работы проводятся уже в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской.

Больше всего безработных привлечено в:

Сумской области — 725 человек;

Киевской — 659 человек;

Полтавской — 595 человек;

Донецкой — 440 человек.

В ближайшее время общественно полезные работы будут организованы в Волынской и Житомирской областях.

Зарплата. За выполнение таких работ люди получают не менее 6700 грн, при этом они могут получать и больше, поскольку у регионов есть возможность дофинансировать оплату за такие работы из своих бюджетов.

В настоящее время государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

Чаще всего людей привлекают к:

разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытия;

расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

заготовке дров для военных и населения;

разгрузке и фасовке гуманитарной помощи;

предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

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