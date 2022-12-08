В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов — Finance.ua
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В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов

Личные финансы
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В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов
В «Армию восстановления» привлекли уже почти 3 тыс. безработных: им выплатили более 18 миллионов
Около 3000 безработных привлечены к выполнению общественно полезных работ в семи областях в рамках проекта «Армия восстановления».
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире Национального телемарафона.
«Правительство предлагает украинцам, потерявшим работу, но желающим работать на экономическом фронте, участвовать в программе „Армия восстановления“. То есть в выполнении общественно полезных работ, организованных в регионах, что дает возможность безработному получать гарантированную минимальную заработную плату. Уже около 3000 человек вовлечены в такие работы», — сообщила Юлия Свириденко.

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На сегодняшний день общественно полезные работы проводятся уже в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской.
Больше всего безработных привлечено в:
  • Сумской области — 725 человек;
  • Киевской — 659 человек;
  • Полтавской — 595 человек;
  • Донецкой — 440 человек.
В ближайшее время общественно полезные работы будут организованы в Волынской и Житомирской областях.
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Зарплата. За выполнение таких работ люди получают не менее 6700 грн, при этом они могут получать и больше, поскольку у регионов есть возможность дофинансировать оплату за такие работы из своих бюджетов.
В настоящее время государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн.

Справка Finance.ua:

Чаще всего людей привлекают к:
  • разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
  • обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
  • расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог;
  • строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;
  • заготовке дров для военных и населения;
  • разгрузке и фасовке гуманитарной помощи;
  • предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам:
Finance.ua
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