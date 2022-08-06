В Ark Invest допустили рост котировок Bitcoin на 240% от текущих уровней — Finance.ua

В Ark Invest допустили рост котировок Bitcoin на 240% от текущих уровней Сегодня 13:01 — Финтех и Карты

В Ark Invest допустили рост котировок Bitcoin на 240% от текущих уровней

Котировки биткоина могут вырасти на 240% от текущих уровней, если первой криптовалюте удастся закрепиться выше 200-недельной скользящей средней.

Об этом заявили специалисты управляющей активами Ark Invest.

«Биткоин вернулся к 200-недельной скользящей средней после того, как пробил ее всего седьмой раз за историю наблюдения цены. Годовая доходность актива после восстановления 200 MA в среднем составляет около 240%», — написал аналитик Яссин Эльманджра.

В опубликованном отчете специалисты Ark Invest отметили, что поведение котировок больше похоже на распродажу на пике кризиса COVID-19, чем на медвежий рынок 2018 года.

Вместе с тем аналитики допустили, что, если коррекция окажется такой же серьезной, как и в 2018 году, цена биткоина может упасть гораздо ниже текущих уровней.

Котировки биткоина потеряли 72% относительно исторического максимума — обычно актив достигал дна глобального цикла при коррекции более 80%.

В Ark Invest отметили, что одним из положительных сигналов для рынка является рост котировок Ethereum по отношению к биткоину. Аналитики связывают динамику с переходом блокчейна второй по капитализации криптовалюты на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

«В июле цена Ethereum выиграла у биткоина 34%, что говорит об укреплении настроений инвесторов. Исторически сложилось так, что ETH превосходит BTC во время бычьих циклов, и отстает на медвежьем рынке», — пояснили аналитики.

Специалисты также обратили внимание на снижение объема заимствованных средств в секторе DeFi — с начала года показатель сократился на 77%, а совокупный коэффициент обеспечения достиг 324%.

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Forklog По материалам:

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