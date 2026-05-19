В апреле денежная база уменьшилась на 0,1% до 1,192 трлн гривен

В апреле денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, уменьшилась на 0,1% до 1192,922 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
С начала года денежная база выросла на 1,6% со 1174,526 млрд гривен.
Денежная масса в апреле выросла на 2,6% до 4050,150 млрд. гривен, а с начала года она выросла на 0,7% с 4021,312 млрд. гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в апреле увеличился на 2,5% до 886,609 млрд гривен, а с начала года он увеличился на 2,3% с 866,944 млрд гривен.
За 2025 год денежная база выросла на 11,6% с 1052,113 млрд гривен.
За 2024 год денежная база выросла на 7,7% с 976,94 млрд гривен.
За 2023 год денежная база выросла на 23,3% с 792,537 млрд гривен.
За 2022 год денежная база выросла на 19,6% с 662,499 млрд гривен.
В 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.
