В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями на сумму более 8 млн евро — Finance.ua
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В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями на сумму более 8 млн евро

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В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями на сумму более 8 млн евро
В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями на сумму более 8 млн евро
В аэропорту Барселоны у российских туристов украли чемодан и сумку с ювелирными изделиями и часами на сумму более 8 миллионов евро.
La vanguardia называет ограбление историческим.
Известно, что инцидент произошел в эту среду, у семьи из россии украли чемодан, когда они стояли в очереди на посадку в самолет. Воров выследили по камерам видеонаблюдения и задержали спустя несколько часов.
Выяснилось, что был похищен белый чемодан Louis Vuitton и эксклюзивная сумка Hermés, инкрустированная золотом и бриллиантами. По словам россиян, они везли в чемодане около 10 тысяч долларов наличными. Кроме того, в сумке были:
  • бриллиантовая брошь Chanel стоимостью около 750 тысяч евро;
  • брошь, имитирующая лебедя, стоимостью около 600 тысяч евро;
  • кольцо с бриллиантом в 47 карат, которое россияне оценили в четыре миллиона евро;
  • еще одно кольцо с бриллиантом, стоимостью в полмиллиона евро;
  • часы Bulgari стоимостью 800 тысяч. евро и Chopard стоимостью 45 тысяч евро;
  • бриллиантовый браслет Tiffany стоимостью около 250 тысяч евро;
  • бриллиантовый чокер Versace стоимостью 100 тысяч евро;
  • бриллиантовые серьги также оцениваются почти в миллион евро.
Напомним, ранее в сети появилось видео из отеля в Анталии, где российские туристы вынесли со шведского стола 35 килограммов еды.
В конце июля в Батуми прошла акция протеста против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Пассажиры показывали грузинам, выступившим против их прибытия в страну, непристойные жесты, а также рассказывали журналистам, что не считают россию оккупантом.
По материалам:
УНІАН
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