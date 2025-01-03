В 2024 году украинская экономика выросла на 3,8% - оценка ИЭИ — Finance.ua
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В 2024 году украинская экономика выросла на 3,8% - оценка ИЭИ

Казна и Политика
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В 2024 году украинская экономика выросла на 3,8% - оценка ИЭИ
В 2024 году украинская экономика выросла на 3,8% - оценка ИЭИ
Украина по итогам 2024 года продемонстрировала умеренные темпы роста экономики в размере 3,8% согласно оперативной оценке ИЭИ. Также, по оценке ИЭИ, рост реального ВВП в 2025 году составит около 3%.
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Росту производства металлургии и добыче железной руды способствовал доступ к Украинскому морскому коридору. Аграрные компании также продолжали экспортировать свою продукцию как по морю, так и по железной дороге. Логистика, которая была фактически лучше, чем в 2023 году, способствовала определенному увеличению экспорта товаров.
По предварительным цифрам, озвученным в правительстве, экспорт вырос на 15% в 2024 году, а импорт — на 8%, но импорт остался существенно выше экспорта из-за последствий войны с россией.
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Развитию машиностроения и легкой промышленности в дальнейшем способствовали оборонные заказы. А стремительный рост зарплат вследствие нехватки рабочей силы и последующие социальные выплаты и индексация пенсий, которые частично финансировались за счет международной помощи, способствовали ощутимому оживлению в торговле.
Также, несмотря на более высокую инфляцию (11% в ноябре к предыдущему году) и обесценивание гривны с 38 до 42 грн за доллар, НБУ приложил усилия для продолжения курса на обеспечение макроэкономической стабильности и увеличил международные резервы до более чем $43 млрд.
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В то же время, в течение всего года неопределенность оставалась высокой, что несколько ограничивало инвестиции компаний.
Основными препятствиями деятельности компаний в 2024-м были:
  • опасность работать,
  • нехватка рабочей силы
  • проблемы с доступом к электроэнергии
Российские обстрелы энергетической инфраструктуры создали дефицит электроэнергии, от которого страдал как бизнес, так и население. Однако это стимулировало развитие сети распределенной генерации — за год таких объектов уже подключено на 835 МВт.
Усилия правительства и международных доноров по страхованию военных рисков и гарантий, как ожидают эксперты ИЭИ, будут более результативными в 2025 году. Тогда же возрастет инвестиционное финансирование в рамках второго компонента UkraineFacility.
По материалам:
Finance.ua
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