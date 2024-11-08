Экономика восстанавливается быстрее прогноза: отчет НБУ — Finance.ua

Экономика восстанавливается быстрее прогноза: отчет НБУ Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Экономика восстанавливается быстрее прогноза: отчет НБУ

Учитывая более высокий урожай и более быструю уборку ранних зерновых культур, меньший дефицит электроэнергии и более существенную адаптацию предприятий к ее отключениям НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в ІІІ квартале 2024 года с 3,1% до 4,0%.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

Это позволило пересмотреть прогноз роста экономики в 2024 году с 3,7% до 4,0%.

В дальнейшем рост реального ВВП Украины ускорится до 4,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году. В результате разрыв между реальным ВВП и его потенциальным уровнем практически нивелируется.

Что поспособствует

Восстановлению экономики на прогнозном горизонте будут способствовать сохранение мягкой фискальной политики, оживление внутреннего спроса, которое поддержит рост заработных плат, а также наращивание урожаев, устойчивый внешний спрос на украинскую продукцию и инвестиции в восстановление, в частности, энергетики. Однако нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий и далее будут ограничивать экономическую активность.

Касательно курса

Полномасштабное вторжение россии в Украину заставило НБУ отказаться от традиционного формата инфляционного таргетирования (ИТ). Пришлось, в частности, временно зафиксировать официальный обменный курс гривны к доллару США, ввести жесткие ограничения на валютном рынке и движение капитала.

В то же время, НБУ сразу задекларировал стратегическое намерение вернуться к традиционному ИТ, как только для этого сформируются макроэкономические предпосылки. Именно этот режим, как свидетельствует практика многих центробанков, показал свою результативность в обеспечении макрофинансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

В течение 2022−2023 годов удалось существенно замедлить инфляцию и усилить ее роль в качестве якоря для ожиданий, повысить эффективность трансмиссионного механизма процентной политики и в значительной степени восстановить действенность ключевой ставки. Кроме того, НБУ смягчил наиболее обременительные валютные ограничения, а впоследствии перешел от фиксации к управляемой гибкости обменного курса, чтобы усилить его способность поглощать шоки.

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