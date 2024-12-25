Экономика какой страны достигла наилучших результатов в 2024 году — Finance.ua

Экономика какой страны достигла наилучших результатов в 2024 году Сегодня 18:21 — Мир

Экономика какой страны достигла наилучших результатов в 2024 году, Фото: freepik

Несмотря на глобальные вызовы, такие как войны в Европе и Ближнем Востоке, высокие процентные ставки и важные выборы в США и Индии, некоторым странам удалось продемонстрировать неплохие экономические результаты.

Об этом свидетельствует новый рейтинг стран, составленный изданием The Economist, которое оценивало 37 экономик по пяти ключевым показателям: ВВП, фондовый рынок, инфляция, безработица и фискальные балансы.

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«В 2024 году мировая экономика продемонстрировала еще один высокий результат; по прогнозам МВФ мировой ВВП вырастет на 3,2%. Инфляция уменьшилась, а рост занятости остается стабильным. Фондовые рынки второй год подряд выросли более чем на 20%», — говорится в статье.

Лидеры рейтинга

Престижный британский еженедельник подчеркивает возрождение так называемых PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция и Испания), стран, наиболее пострадавших во время экономического кризиса и достигших наибольшего прогресса за последние годы.

Испания стала лидером рейтинга, что указывает на восстановление пострадавших от экономического кризиса стран.

ВВП Испании растет на 3,5%, опережая только Израиль (6,7%) и Грецию (3,7%). Это значительно выше ослабленной Германии или Италии, который страдают от высоких цен на энергоносители и от замедления промышленности.

Благодаря стабильному рынку труда и высоким уровням иммиграции страна продолжает демонстрировать сильный экономический рост.

По другим показателям Испания занимает десятое место по темпам роста фондового рынка (17,1%) с контролируемым ростом цен (+2,4%), что помещает его на двенадцатую позицию.

Уровень безработицы по-прежнему высокий в Южной Европе, снизился на семь десятых в Испании, показатель, который превосходит только Италия (-1,4 пункта).

Это самый низкий уровень безработицы в Греции, Италии и Испании за последние десять лет, хотя он все еще колеблется в пределах 11−12%.

Израиль также показал значительный рост благодаря возобновлению после снижения ВВП в конце 2023 года, когда страна вступила в конфликт с ХАМАСом.

Другие страны, такие как Германия и Италия, столкнулись с трудностями из-за высоких цен на энергоносители и замедления промышленности.

Япония испытала почти нулевой экономический рост, а некоторые страны, в частности Венгрия и Латвия, попали в рецессию.

Фондовые рынки

Оценивая прибыльность фондовых рынков, американские акции показали превосходный рост с поправкой на инфляцию в 24%, в том числе благодаря росту оценок технологических компаний.

Рынки Канады также показали здоровый рост, поддержанный сильными показателями в энергетическом и банковском секторах.

Японский индекс Nikkei 225 достиг рекордно высокого уровня, даже если его общие годовые показатели были средними.

Цены на акции в Финляндии находятся на отрицательной территории в реальном выражении, а фондовый рынок Южной Кореи упал после того, как президент страны решил 3 декабря неожиданно объявить о военном положении.

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