В 2024 году украинцы возвращаются от шокового оптимизма к строгому реализму — социолог Сегодня 20:25

В 2024 году украинцы возвращаются от шокового оптимизма к строгому реализму — социолог

Глава института социологии Евгений Головаха в интервью NV рассказал, что после шокового оптимизма в начале большой войны в 2024 году украинцы возвращаются в своих оценках государства к строгому реализму.

«До войны оценку государства в Украине можно было бы назвать строго реалистичной. Однако в 2022 году мы могли констатировать эйфорию, она росла особенно в период наших успехов на фронтах, когда неожиданно очень высоко в 53,7% на май 2022 была оценена эффективность государства», — напомнил Головаха в интервью NV.

Социолог назвал 2022 год периодом «нереалистического оптимизма» и «первого шокового энтузиазма».

«Тогда и с мобилизацией проблем не было, добровольцы выстраивались в очереди. Люди даже экономическую ситуацию в стране начали оценивать выше, чем в 2021 году, хотя уже тогда 30% экономики было разрушено. Поэтому эти цифры были не об экономике или государстве, а об общем национальном подъеме. И действительно, это был подъем, это было формирование такое ускоренное политической нации. И это был год, когда они увидели, насколько в мире уважение к Украине поднялось и, соответственно, самоуважение людей. Отсюда же все оценки стали более оптимистичными», — объяснил Головаха.

Он добавил, что 2023 год еще был годом умеренного оптимизма, а в 2024 году оценки эффективности государства «опять возвращаются к строгому реализму».

«Люди выставили оценки государству, эти оценки представители власти должны очень тщательно изучить и продумать. Люди не хотят нарушать свой договор — „вам мы отдаем возможность управлять страной, а вы должны быть эффективными“. Этот договор пока остается. Другое дело, в него уже включена критика, и это социологи фиксируют. Это напоминание властям, что не любая политика будет эйфорически оцениваться», — отметил социолог.

По данным опросов института социологии НАН Украины «Взгляды украинцев на государство и государственность во время войны», в ноябре 2021 года 44,2% украинцев считали, что центральные органы власти почти не справляются со своими обязанностями. В мае 2022 года количество так считавших упало до 3,8%, а к июню 2024 года — постепенно возросло до 32,9%.

Число тех, кто считал, что центральные органы власти справляются почти со всеми своими обязанностями, в ноябре 2021 года составило всего 5,2%. В мае 2022 года доля людей, которые придерживались такого мнения, выросла до 53,7%. К июню 2024 г. она сократилась до 7,3%.

НВ По материалам:

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