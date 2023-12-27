В 2024 году мировое производство яблок восстановится — Finance.ua
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В 2024 году мировое производство яблок восстановится

Аграрный рынок
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует незначительный рост мирового производства яблок — до 83,1 млн тонн, поскольку возобновление поставок в Китае, Южной Африке и США компенсирует потери в Европейском Союзе и Турции. При этом сектор надеется на восстановление в 2024 году после 5% снижения объемов в 2023 году.
Об этом пишет EastFruit.
Ожидается, что производство в США вырастет на 56 000 тонн до общего объема 4,4 млн тонн, при этом хорошие условия выращивания стимулируют возобновление производства в штате Вашингтон после катастрофической весенней погоды прошлого года. Штат остается самым крупным производителем в США.
Увеличение поставок может привести к росту экспорта на 209 000 тонн до 820 000, при этом поставка вырастет на большинство рынков США, включая главный пункт назначения — Мексику.
Кроме того, ожидается, что отмена пошлин на ввоз американского яблока в Индию, вступившая в силу 5 сентября, улучшит поставки на указанный рынок.
По материалам:
agroreview.com
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