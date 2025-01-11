В 2024 году бензиновые автомобили были самыми популярными среди украинцев — Finance.ua

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В 2024 году бензиновые автомобили были самыми популярными среди украинцев

Технологии&Авто
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В 2024 году бензиновые автомобили были самыми популярными среди украинцев
В 2024 году бензиновые автомобили были самыми популярными среди украинцев, Фото: freepik
В 2024 году автомобили с традиционными двигателями составляли более 65% рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Бензиновые авто — лидеры рынка

Модели с бензиновыми двигателями остаются популярными среди украинских водителей.
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Однако их доля снизилась на 7 процентных пункта по сравнению с 2023 годом и теперь составляет 40%.
В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%.
Гибриды увеличили свое присутствие на рынке с 17,7 до 19,5%.
Электромобили также показали рост — их доля поднялась с 12% до 14,5%.
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Автомобили с ГБО остаются менее популярными, охватывая менее 1% рынка новых авто.

Лидеры в каждом сегменте

  • В сегменте бензиновых автомобилей самой популярной моделью стала Mazda CX-5.
  • Среди дизельных автомобилей лидирует Renault Duster.
  • Самый популярный гибрид — Toyota RAV-4.
  • Среди электромобилей первенство удерживает Volkswagen ID.4.
  • Лидером среди автомобилей с ГБО стал Hyundai Tucson.
Напомним, с января по октябрь 2024 года в Украину импортировали 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила около $1,1 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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