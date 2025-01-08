Что происходит с рынком электромобилей в Европе — Finance.ua

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Что происходит с рынком электромобилей в Европе

Технологии&Авто
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Что происходит с рынком электромобилей в Европе
Что происходит с рынком электромобилей в Европе
Великобритания стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе. Таким образом опередив Германию.
В Германии в прошлом году произошло сокращение количества регистраций новых электрических транспортных средств — более чем на 25% до 380 609 единиц. В Великобритании количество регистраций электромобилей возросло до 381 970 единиц, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Рост продаж в декабре увеличил общую долю электромобилей на автомобильном рынке Великобритании до 19,6% за год. Это все еще ниже целевого показателя в 22%.
При этом снижение цен продолжается, поскольку производители пытаются выполнить квоту продаж, чтобы избежать штрафов.
В текущем году целевой показатель в Британии растет до 28%. В Германии электромобили составили 13,5% регистраций в 2024 году.
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Продажи электромобилей резко упали в Германии после того, как были отменены стимулы для покупки в конце 2023 года. Продажи на таких рынках, как Швеция, Франция и Ирландия, также отстают от прогнозируемых показателей из-за сокращения субсидий и отсутствия доступных моделей.
Однако даже в Великобритании спрос на электромобили среди индивидуальных клиентов остается низким. Лишь один из десяти покупателей выбрал электрическую модель в 2024 году. Большую часть прироста обеспечили корпоративные клиенты и владельцы автопарков.
По материалам:
Телеканал 24
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