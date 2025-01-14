В 2024 году банковские вклады выросли: в какой валюте население и бизнес хранят средства — Finance.ua
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В 2024 году банковские вклады выросли: в какой валюте население и бизнес хранят средства

Кредит&Депозит
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В 2024 году банковские вклады выросли: в какой валюте население и бизнес хранят средства
В 2024 году банковские вклады выросли: в какой валюте население и бизнес хранят средства
В 2024 году гривневые банковские вклады выросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклады в валюте выросли на 4,2% (+0,8 млрд долл.) до 20,1 млрд долл.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«В прошлом году банковские вклады продолжали расти, но темпы роста были в два раза меньше, чем в 2023 году. При этом большая часть прироста гривневых вкладов была достигнута в декабре, прежде всего за счет депозитов предприятий», — говорится в сообщении.
В 2024 году банковские вклады выросли: в какой валюте население и бизнес хранят средства
По итогам года депозитный портфель поделили следующим образом:
  • в гривне: 57,8% принадлежит предприятиям, 42,2% - населению;
  • в валюте: 50,4% принадлежит предприятиям, 49,6% - населению.

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«В 2024 году депозиты предприятий росли в полтора раза быстрее, чем депозиты населения», — констатировал Гетманцев.
Он добавил, что в декабре 2023 года гривневые депозиты по требованию составляли 67,8% всех вкладов (остальные срочные депозиты), в ноябре 2024 года вклады по требованию занимали 68,3%.
Средняя ставка по новым депозитам населения в гривне сократилась до 10,8% (с 11,7% в 2023 году), по депозитам предприятий сократилась до 9% (с 12,4% в 2023 году).

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«Итак, в 2024 году банки продолжали пользоваться стабильным приростом депозитной базы как главным источником фондирования. С начала войны депозиты в гривне выросли более чем вдвое. Впрочем, будет верно и то, что прирост банковских вкладов в 2024 году заметно (более чем в два раза) притормозил по сравнению с позапрошлым годом. Отчасти это связано с сокращением ставок по новым депозитам и уменьшением их доходности, что особенно заметно по корпоративным вкладам, отчасти с большими средними темпами девальвации гривны в течение года. К концу года, в декабре, на фоне повышения учетной ставки НБУ ставки по новым депозитам возобновили рост, который должен поддержать привлекательность банковских вкладов», — подытожил нардеп.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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