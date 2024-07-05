В 2023 году в украинское ІТ инвестировали $209 млн — Finance.ua

В 2023 году в украинское ІТ инвестировали $209 млн Сегодня 20:36 — Фондовый рынок

В 2023 году в украинское ІТ инвестировали $209 млн

Один из самых старых венчурных фондов Украины AVentures Capital представил свой ежегодный обзор украинской технологической инвестиционной экосистемы.

Об этом пишет Dev.ua.

Несмотря на войну, ІТ держится и продолжает привлекать инвестиции. Из хороших новостей — в этом году наблюдаются признаки восстановления: объем сделок увеличился в 4,1 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года.

В 2023 году падение объема инвестиций в ІТ-сферу значительно замедлилось до 11% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году объем инвестиций составлял $832 млн, в 2022 году произошел резкий спад до $236 млн, в 2023 — $209 млн.

Несмотря на спад, первое полугодие 2024 года демонстрирует признаки восстановления, поскольку объем сделок увеличился в 4,1 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года и превысил объем сделок 2022−2023 годов. Так, в первом полугодии текущего года объем инвестиций составил $68 млн, а во втором — $283 млн.

«Вопреки тому, что объем инвестиций в этом году несколько снизился, это все равно превосходная устойчивость с учетом войны. Обнадеживающим является то, что мы наблюдаем рост инвестиций в первом полугодии 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года», — отметили в отчете.

Как и в 2022 году, инвестиции на ранних стадиях составляют 38% общего объема инвестиций (против 39% в 2022 году).

2023 также ознаменовался оживлением инвестиций на поздних стадиях. Объем Growth and Secondary увеличился в 3,2 раза (против $10,5 млн в 2022 году), а объем Серии С увеличился в 1,4 раза (против $50 млн в 2022 году).

Инвестиции по отраслям

В 2023 году технологический сектор Украины получил $209 млн инвестиций:

EdTech получил $85 млн (41%) инвестиций;

IT Services — $30 млн (14%);

Finance (аукционы на основе блокчейна, автомобильные приложения для финансирования, бухгалтерия и прочее) — $29 млн (14%);

Retail (робототехника, ценообразование на основе ИИ, платформы для заказа еды) — $21 млн (10%);

Entertainment (клонирование голоса, 3D-активы на основе искусственного интеллекта) — $16 млн (7%);

другое (military, healthcare, marketing и прочее) — $29 млн (14%).

Наибольшие привлечения капитала

Украинский EdTech-стартап Preply в 2023 году привлек больше инвестиций — $70 млн от Horizon Capital, Reach Capital, Hoxton Ventures, Owl Ventures и других в рамках серии C.

За ним следует стартап соучредителя monobank Дмитрия Дубилета — Fintech Farm — привлек $22 млн от Nordstar и других в рамках серии D.

На третьем месте по количеству инвестиций — украинский онлайн-магазин цифровой одежды DRESSX, который привлек $15 млн от Greenfield Capital, Warner Music Group, Artemis Fund, Slow Ventures и Red DAO.

Military tech

Military tech — стремительно развивающийся сектор. В 2023 году он получил $6,7 млн.

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