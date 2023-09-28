В 2023 году средняя зарплата в криптокомпаниях составила $120 000, — отчет
Средняя заработная плата на позиции инженер в криптовалютных компаниях составила $120 000, что значительно больше, чем в сфере Web2. Это следует из отчета хедж-фонда Pantera Capital.
В опросе компании приняли участие 1046 респондентов из 77 стран мира. Большинство из них работают в инжиниринге:
40,7% задействованы в секторе DeFi, 26,1% - в CeFi, 15,2% - в инфраструктуре. При этом среди компаний, где работают респонденты, есть как стартапы на этапе посева, так и контрагенты C+.
Примечательно, 85% опрошенных — мужчины. 70% находятся в своей должности более трех лет.
Подавляющее большинство — 87,8% - работают на удаленной основе. Это резко контрастирует со сферой Web2. Здесь этот показатель составляет всего 28%, отмечено в отчете.
Доходы и способ выплаты
В 2023 году средняя зарплата в криптокомпаниях составила $120 000, отмечено в отчете. Неизвестно, речь идет о месячном или годовом окладе.
В случае с Северной Америкой заработная плата выше — $176 479. В Европе, Восточной Азии и Африке (EMEA) средний оклад ниже — $116 272, в Латинской Америке он составляет $104 771, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC)
Это гораздо выше, чем у коллег респондентов из сектора Web2:
Топ-менеджеры криптокомпаний получают в среднем от $147 000 до $335 000 в зависимости от размеров фирмы, отмечено в отчете. При этом каждый пятый опрошенный заявил, что получил разовый бонус при трудоустройстве.
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Среднее поощрение составило $89 000 для рядовых сотрудников и $1,3 млн для руководителей.
Примечательно, что 97% опрошенных отметили, что получают зарплату в фиате. Из тех, кто выбрал криптоактивы, только 13% предпочли биткоин, остальные — стейблкоины. Чем вызван такой перекос, в отчете не уточняется.
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