В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего — Finance.ua
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В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего

Казна и Политика
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В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего
В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего
В 2022 году перед полномасштабным вторжением Киев посетили 98 тысяч иностранных туристов. Это в 10,4 раза меньше, чем в постпандемическом 2021 году, когда украинскую столицу посетили 1,02 млн иностранных туристов.
Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижений КГГА, представляя Общественному совету отчет о проделанной работе в 2021-2022 годах.
Лидерами по количеству посетителей столицы среди стран мира в 2022 году стали Израиль, Турция, Германия, США и Великобритания. В 2021 году — Израиль, США, Германия, Турция и Саудовская Аравия.
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Поступления от туристического сбора составили 38,8 млн грн в 2022 году и 76 млн грн в 2021 году.
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Инфографика: kyivcity.gov.ua
«Сфера туризма в Украине и Киеве сейчас переживает свои тяжелые времена. Показатель туристического сбора за 2022 год, который всего вдвое меньше, чем в 2021 году, столица получила в основном благодаря визитам иностранных делегаций и представителей средств массовой информации, которые приезжают к нам не отдыхать, а работать. И хотя их только условно можно назвать туристами, они останавливаются в столичных отелях и платят туристический сбор. Несмотря на все, Управление туризма ищет разные пути, чтобы даже в этих сложных условиях делать продвижение нашему городу на международной арене с единственной главной целью — достойно встретить всех желающих посетить столицу несокрушимого государства после Победы», — отметила начальница Управления Марина Радова.
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Отметим также, что в 2022 году Киев посетили 172 тысячи, а в 2021 году — 2,1 млн внутренних туристов.
По материалам:
Finance.ua
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