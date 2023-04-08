В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего — Finance.ua

В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего Сегодня 20:30 — Казна и Политика

В 2022 году Киев заработал в два раза меньше туристического сбора. Откуда ехали больше всего

В 2022 году перед полномасштабным вторжением Киев посетили 98 тысяч иностранных туристов. Это в 10,4 раза меньше, чем в постпандемическом 2021 году, когда украинскую столицу посетили 1,02 млн иностранных туристов.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижений КГГА, представляя Общественному совету отчет о проделанной работе в 2021-2022 годах.

Лидерами по количеству посетителей столицы среди стран мира в 2022 году стали Израиль, Турция, Германия, США и Великобритания. В 2021 году — Израиль, США, Германия, Турция и Саудовская Аравия.

Инфографика: kyivcity.gov.ua

Поступления от туристического сбора составили 38,8 млн грн в 2022 году и 76 млн грн в 2021 году.

Инфографика: kyivcity.gov.ua

«Сфера туризма в Украине и Киеве сейчас переживает свои тяжелые времена. Показатель туристического сбора за 2022 год, который всего вдвое меньше, чем в 2021 году, столица получила в основном благодаря визитам иностранных делегаций и представителей средств массовой информации, которые приезжают к нам не отдыхать, а работать. И хотя их только условно можно назвать туристами, они останавливаются в столичных отелях и платят туристический сбор. Несмотря на все, Управление туризма ищет разные пути, чтобы даже в этих сложных условиях делать продвижение нашему городу на международной арене с единственной главной целью — достойно встретить всех желающих посетить столицу несокрушимого государства после Победы», — отметила начальница Управления Марина Радова.

Инфографика: kyivcity.gov.ua

Отметим также, что в 2022 году Киев посетили 172 тысячи, а в 2021 году — 2,1 млн внутренних туристов.

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