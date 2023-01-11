В 2022 году ЕБРР зафиксировал ущерб в размере 1,7 млрд евро из-за войны в Украине — Finance.ua
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В 2022 году ЕБРР зафиксировал ущерб в размере 1,7 млрд евро из-за войны в Украине

Фондовый рынок
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В третьем квартале 2022 года ЕБРР зафиксировал чистый убыток в 1,7 млрд евро после прибыли в размере 2,5 млрд евро за 2021 год.
Об этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил в инвестиционном отчете за декабрь 2022 года.
«Конфликт в Украине и дальше оказывает непосредственное влияние на финансовые результаты банка», — констатирует ЕБРР.
В банке объяснили, что в первом квартале пришлось существенно переоценить акции компаний, базирующихся в россии, Украине и беларуси, а также значительно увеличить ожидаемые убытки по кредитам, которые были выданы в трех странах. Стоимость этих акций за год упала более чем на 90%.

Помощь Украине

Банк выделит до 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике функционировать дальше. ЕБРР обещает поддерживать предприятия и государственные услуги во всех секторах, пострадавших от войны в Украине и соседних странах:
  • потребности Украины в энергетической и продовольственной безопасности;
  • инвестирование в улучшение муниципальной инфраструктуры для предоставления услуг по энергетике, водоснабжению и водоотводу и другим нужд;
  • поддержка внутриперемещенных лиц.

ЕБРР напомнил о глобальных последствиях войны в Украине для экономик мира

В банке подчеркнули, что темпы роста производства в регионах, где работает Европейский банк, из-за войны в Украине замедлились с 6,8% в 2021 году до 2,3% в 2022 году. Также ЕБРР прогнозирует в 2023 году рост 3%, напоминая, что на инфляционные процессы в регионе все сильнее давит сокращение поставок российского газа.
Банку пришлось кардинально пересмотреть собственный прогноз роста глобальной экономики на фоне высокой инфляции, замедления развития в Китае и последствий войны в Украине.
Есть также дополнительные риски падения, если боевые действия усилятся, или на российские энергетические и сырьевые товары будут наложены дополнительные ограничения на экспорт/импорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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