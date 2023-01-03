В 100 лучших монет мира попали семь украинских памятных монет — Finance.ua

В 100 лучших монет мира попали семь украинских памятных монет
В международном конкурсе «Монета года 2023» в 100 лучших монет со всего мира (10 монет в каждой из 10 номинаций) попали семь украинских памятных монет.
Об этом сообщил НБУ.
Пришлось выдержать серьезную конкуренцию, ведь всего на международный конкурс поступило 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году.
Теперь международные эксперты должны выбрать победителей в каждой из 10 номинаций. Украина представлена в следующих из них:
Лучшая монета о событии наибольшего исторического значения — 250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета (нейзильбер, номинал 5 гривен);
«Лучшая монета о современном событии» — «25 лет Конституции Украины» (серебро, номинал 10 гривен);
«Лучшая золотая монета» — «К 30-летию независимости Украины» (золото, номинал 250 гривен);
«Лучшая серебряная монета» — «Наследие» (серебро, номинал 10 гривен) и «К 30-летию независимости Украины» (серебро, номинал 10 гривен);
«Самая художественная монета» — «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен);
«Самая вдохновляющая монета» — «Василий Слипак» (нейзильбер, номинал 2 гривны).
Конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.
Подробнее о конкурсе — по ссылке: https://bit.ly/3vj2m22 .
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