В 100 лучших монет мира попали семь украинских памятных монет — Finance.ua

В 100 лучших монет мира попали семь украинских памятных монет Сегодня 12:42

В международном конкурсе «Монета года 2023» в 100 лучших монет со всего мира (10 монет в каждой из 10 номинаций) попали семь украинских памятных монет.

Об этом сообщил НБУ.

Пришлось выдержать серьезную конкуренцию, ведь всего на международный конкурс поступило 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году.

Теперь международные эксперты должны выбрать победителей в каждой из 10 номинаций. Украина представлена в следующих из них:

Лучшая монета о событии наибольшего исторического значения — 250 лет Астрономической обсерватории Львовского университета (нейзильбер, номинал 5 гривен);

«Лучшая монета о современном событии» — «25 лет Конституции Украины» (серебро, номинал 10 гривен);

«Лучшая золотая монета» — «К 30-летию независимости Украины» (золото, номинал 250 гривен);

«Лучшая серебряная монета» — «Наследие» (серебро, номинал 10 гривен) и «К 30-летию независимости Украины» (серебро, номинал 10 гривен);

«Самая художественная монета» — «К 30-летию независимости Украины» (нейзильбер, номинал 5 гривен);

«Самая вдохновляющая монета» — «Василий Слипак» (нейзильбер, номинал 2 гривны).

Конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics.

Подробнее о конкурсе — по ссылке: https://bit.ly/3vj2m22

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