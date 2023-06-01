В 1 квартале ИМК сократил убытки в 2,6 раза — Finance.ua
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В 1 квартале ИМК сократил убытки в 2,6 раза

Фондовый рынок
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В январе-марте 2023 года агрохолдинг «ИМК» (Киев) снизил убытки в 2,6 раза, или на 6,566 млн долларов, до 4,101 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении компании.
Чистый доход ИМК в 1 квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 10,5%, или на 4 млн долларов, до 41,96 млн долларов.
Также 1-й квартал 2023 года компания закончила с показателем EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 1,37 млн долларов (1-й квартал 2022 года компания закончила с отрицательным показателем EBITDA 125 тыс. долларов).
2022 год агрохолдинг закончил с убытком 1,121 млн долларов против прибыли в размере 78,71 млн долларов за 2021 год.
При этом доход за указанный период уменьшился на 37,2%, или на 67,7 млн долларов, до 114 млн долларов, а показатель EBITDA — в 3 раза до 36,2 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в 2021 году ИМК увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, или на 47 млн долларов, до 78,71 млн долларов по сравнению с 2020 годом.
Компания была создана в 2007 году бывшим владельцем корпорации «Клуб Сыра» Александром Петровым.
ИМК возделывает 120 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, выращивая кукурузу, пшеницу, подсолнечник, сою, а также занимается производством молока.
По материалам:
Українські Новини
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