Уже 37 миллионов покупателей предзаказали новые iPhone 16 — Finance.ua

Уже 37 миллионов покупателей предзаказали новые iPhone 16 Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Уже 37 миллионов покупателей предзаказали новые iPhone 16

Новое поколение iPhone 16 предзаказали 37 миллионов покупателей. Известный инсайдер Ming-Chi Kuo поделился своим анализом цепочки поставок и результатов предварительных заказов с официальных вебсайтов Apple.

Продажи iPhone 16 серии за первую неделю предварительных заказов оцениваются примерно в 37 миллионов единиц, что примерно на 12,7% меньше, чем за первую неделю продаж iPhone 15 серии. Ключевым фактором является более низкий, чем ожидалось, спрос на серию iPhone 16 Pro.

А вот значительный рост отгрузок перед предварительным заказом iPhone 16 Pro Max связан с оптимистичными прогнозами Apple по поводу спроса на эту модель.

Одним из ключевых факторов более низкого, чем ожидалось, спроса на серию iPhone 16 Pro является то, что основное преимущество iPhone 16 Pro — Apple Intelligence — не было доступно на старте продаж одновременно с выпуском iPhone 16. Кроме того, интенсивная конкуренция на китайском рынке продолжает влиять спрос на iPhone.

Хотя продажи iPhone 16 Plus и стандартной версии в первые выходные выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их влияние на общий объем поставок iPhone незначительно.

Читайте также: Сколько украинцу со средней зарплатой нужно работать на iPhone

Несмотря на снижение объемов предварительных заказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на iPhone 16 Pro производственные планы цепочки поставок вряд ли существенно изменятся в ближайшей перспективе. У Apple все еще есть возможности улучшить продажи за счет выпуска Apple Intelligence и промо-акций в пиковые сезоны.

Добавление тетрапризмовой камеры к модели 16 Pro и сохранение цен прошлого поколения на серию iPhone 16 не оказали значительного влияния на продажи в первые выходные после открытия предварительных заказов.

Инсайдер предполагает, что в следующем году Apple будет внедрять более агрессивные продуктовые стратегии для iPhone, чтобы стимулировать рыночный спрос.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.