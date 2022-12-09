Узбекистан отказался от «газового союза» с рф — Finance.ua
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Узбекистан отказался от «газового союза» с рф

Энергетика
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Узбекистан отказался от «газового союза» с рф
Узбекистан отказался от «газового союза» с рф
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что его страна не намерена заключать с рф и Казахстаном «газовый союз», подчеркнув, что Ташкент не согласится на политические условия, которые несут угрозу национальным интересам.
Об этом сообщило издание Reuters.
В ноябре россия заявила, что обсуждает газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям, включая Китай.
Относительно этого предложения узбекский министр Джорабек Мирзамахмудов подчеркнул, что ни о каком союзе речь не идет. Возможна только сделка на коммерческих принципах.
«Если мы импортируем газ из другой страны, то сотрудничаем только на основе коммерческого договора купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул он.
Reuters отмечает, что предложение рф — это часть изменения стратегии москвы после вторжения в Украину, что побудило ЕС сократить свою зависимость от российских энергоносителей.
Однако Узбекистан остается частично зависимым от импортируемого газа. Страна добывает около 52 млрд кубометров природного газа в год, при этом импорт составляет 4 млрд кубометров, а экспорт — 2,7 млрд кубометров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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