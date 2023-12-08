УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев — Finance.ua

УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев Сегодня 16:46 — Личные финансы

УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев

«Укрзализныця» запускает новый поезд — Интерсити № 747/748. Он будет курсировать между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем и будет максимально удобно подстроен под кратковременное посещение столицы жителями этих и других населенных пунктов.

Об этом сообщили в « Укрзализныце ».

«Новая возможность комфортного дневного путешествия на поезде Интерсити № 747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем. Поезд максимально удобно подстроен под утренний выезд в столицу и вечернее возвращение», — говорится в сообщении.

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Рейс по этому маршруту будет запущен уже с 10 декабря. Его будет обслуживать самый быстрый украинский поезд — «Тарпан».

Расписание движения

Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30. Прибытие на станции:

Казатин-1 — 18:27;

Калиновка-1 — 19:00;

Винница — 19:19;

Хмельницкий — 21.15;

Тернополь — 23.02.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Тернополя в 06:32. Прибытие на станции:

Хмельницкий — 08.07;

Винница — 09:57;

Калиновка-1 — 10:20;

Казатин-1 — 10:53;

Киев — 12.45.

Как рассказали в «Укрзализныце», билеты уже доступны в приложении компании. А также:

на сайте;

в чате-боте;

в кассах вокзалов.

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