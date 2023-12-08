УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев — Finance.ua
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УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев

Личные финансы
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УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев
УЗ запускает новый «Интерсити» в Киев
«Укрзализныця» запускает новый поезд — Интерсити № 747/748. Он будет курсировать между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем и будет максимально удобно подстроен под кратковременное посещение столицы жителями этих и других населенных пунктов.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
«Новая возможность комфортного дневного путешествия на поезде Интерсити № 747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем. Поезд максимально удобно подстроен под утренний выезд в столицу и вечернее возвращение», — говорится в сообщении.
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Рейс по этому маршруту будет запущен уже с 10 декабря. Его будет обслуживать самый быстрый украинский поезд — «Тарпан».

Расписание движения

Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30. Прибытие на станции:
  • Казатин-1 — 18:27;
  • Калиновка-1 — 19:00;
  • Винница — 19:19;
  • Хмельницкий — 21.15;
  • Тернополь — 23.02.
В обратном направлении поезд будет отправляться из Тернополя в 06:32. Прибытие на станции:
  • Хмельницкий — 08.07;
  • Винница — 09:57;
  • Калиновка-1 — 10:20;
  • Казатин-1 — 10:53;
  • Киев — 12.45.
Как рассказали в «Укрзализныце», билеты уже доступны в приложении компании. А также:
  • на сайте;
  • в чате-боте;
  • в кассах вокзалов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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