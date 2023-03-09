УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки — Finance.ua

УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки
На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 — более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Так, из 73 поездов в пути опаздывают 12 поездов, некоторые — почти на 5 часов. Речь идет о:
- № 119/120 Львов Запорожье +4:53
- № 91/92 Харьков Одесса +3:33
- № 191/192 Краматорск Одесса +3:33
- № 53/54 Одесса Днепр +3:24
- № 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
- № 729/730 Черкассы Киев +2:01
- № 7/8 Черновцы Киев +1:49
- № 7/8 Одесса Харьков +1:38
- № 29/30 Ужгород Киев +1:27
- № 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
- № 749/750 Киев Вена +1:09
- № 111/112 Киев Изюм +1:05
- № 725/726 Харьков Киев +0:57
- № 31/32 Перемышль Запорожье +0:47
- № 3/4 Запорожье Ужгород +0:30
В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.
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