УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки — Finance.ua
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УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки

Фондовый рынок
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На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 — более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Так, из 73 поездов в пути опаздывают 12 поездов, некоторые — почти на 5 часов. Речь идет о:
  • № 119/120 Львов Запорожье +4:53
  • № 91/92 Харьков Одесса +3:33
  • № 191/192 Краматорск Одесса +3:33
  • № 53/54 Одесса Днепр +3:24
  • № 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
  • № 729/730 Черкассы Киев +2:01
  • № 7/8 Черновцы Киев +1:49
  • № 7/8 Одесса Харьков +1:38
  • № 29/30 Ужгород Киев +1:27
  • № 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
  • № 749/750 Киев Вена +1:09
  • № 111/112 Киев Изюм +1:05
  • № 725/726 Харьков Киев +0:57
  • № 31/32 Перемышль Запорожье +0:47
  • № 3/4 Запорожье Ужгород +0:30
В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.
По материалам:
Економічна Правда
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