УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки — Finance.ua

УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки Сегодня 11:29 — Фондовый рынок

На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 — более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, из 73 поездов в пути опаздывают 12 поездов, некоторые — почти на 5 часов. Речь идет о:

№ 119/120 Львов Запорожье +4:53

№ 91/92 Харьков Одесса +3:33

№ 191/192 Краматорск Одесса +3:33

№ 53/54 Одесса Днепр +3:24

№ 769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49

№ 729/730 Черкассы Киев +2:01

№ 7/8 Черновцы Киев +1:49

№ 7/8 Одесса Харьков +1:38

№ 29/30 Ужгород Киев +1:27

№ 43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18

№ 749/750 Киев Вена +1:09

№ 111/112 Киев Изюм +1:05

№ 725/726 Харьков Киев +0:57

№ 31/32 Перемышль Запорожье +0:47

№ 3/4 Запорожье Ужгород +0:30

В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируемая, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.

Економічна Правда По материалам:

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