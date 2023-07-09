УЗ оставляет в расписании дополнительный поезд Киев-Львов — Finance.ua
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УЗ оставляет в расписании дополнительный поезд Киев-Львов

Фондовый рынок
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УЗ оставляет в расписании дополнительный поезд Киев-Львов
УЗ оставляет в расписании дополнительный поезд Киев-Львов
Укрзализныця оставляет в расписании до середины июля дополнительный поезд № 191/192 Киев-Львов, который начал курсировать с 30 июня, чтобы удовлетворить рост спроса на билеты в западном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Дополнительный поезд № 191/192 Киев-Львов быстро доказал свою незаменимость, поэтому назначаем его и дальше», — говорится в сообщении.
Начиная с 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 июля поезд будет отправляться из Киева в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. В эти же даты из Львова поезд будет выезжать в 14:37 и прибывать в столицу в 22:27. Поезд сформирован из новых вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода: с кондиционированием, видеонаблюдением, вакуумными туалетами и пеленальными столиками в туалетах. Для пассажиров из Днепра согласована легкая пересадка на этот рейс с поездов № 79 Днепр-Киев и № 38 Запорожье-Киев.
Для пассажиров из Харькова — пересадка с поезда № 63 Харьков-Киев в течение 1,5 часа. Также в обратном направлении: осуществить пересадку из львовского поезда № 192/191 можно на поезда № 64 Киев-Харьков и № 80 Киев-Днепр.
Время на пересадку в обоих случаях не превысит 47 минут. Раньше мы писали, что из-за реконструкции железнодорожного узла польской столицы некоторые популярные среди украинцев поезда не будут останавливаться на левобережье Варшавы.
Также напомним, что Укрзализныця запустила пилотный проект поездов дальнего сообщения с женскими купе.
По материалам:
Finance.ua
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