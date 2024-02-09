УЗ назначает дополнительные поезда из Киева в направлении Львова — Finance.ua

УЗ назначает дополнительные поезда из Киева в направлении Львова Сегодня 10:48 — Личные финансы

УЗ назначает дополнительные поезда из Киева в направлении Львова

«Укрзализныця» объявила о назначении ряда дополнительных поездов: в направлении Львова из Киева и между Ворохтой, Львовом, Ивано-Франковском и Коломыей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

График. Компания назначила дополнительный поезд № 255/256 Киев — Рахов: он будет курсировать из Киева с 23 февраля через день, отправляться в 14:59 и прибывать в Рахов 7:50.

Из Рахова поезд будет отправляться с 22 февраля в 19:37 и прибывать в Киев в 13:01.

Также УЗ назначила дополнительный поезд № 810/809 Ворохта — Львов на 9 февраля. В эту дату поезд будет отправляться из Ворохты в 16.29 и прибывать во Львов в 20.31.

10 и 11 февраля поезд № 810/809 Львов — Ворохта будет отправляться из Львова в 8:37 и прибывать в Ворохту в 13:03, а в обратном направлении из Ворохты будет отправляться в 16:29 и прибывать во Львов в 20:31.

12 февраля поезд № 810/809 будет курсировать в сообщении Львов — Коломыя, который будет отправляться из Львова в 8:37, прибывать в Ивано-Франковск в 10:50 и в Коломыю в 11:44.

Билеты на поезда уже есть в продаже в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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