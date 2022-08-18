Увольнение из-за отсутствия работника и связи с ним более четырех месяцев — Finance.ua
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Увольнение из-за отсутствия работника и связи с ним более четырех месяцев

Личные финансы
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Теперь у работодателя есть возможность прекратить трудовой договор в связи с отсутствием работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.
Об этом пишет Кадровик.
Какие условия такого увольнения? Раньше работодателю было сложно уволить работника-прогульщика, даже если его нет на работе год и с ним отсутствует связь. Часть первая статьи 149 КЗоТ устанавливает работодателю четкое требование:
«До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения».
После нападения россии на Украину и введения военного положения ситуация обострилась. Работники, спасая жизнь, уехали из своих городов и долго не выходят на связь с работодателем.
Урегулирование таких случаев стало возможным после обновления в законодательстве.
Учитывайте, чтобы увольнение по п. 8-3 ч. 1 ст. 36 КЗоТ было правомерным, должно выполняться одновременно два условия:
  • работника нет на рабочем месте более 4 месяцев;
  • у работодателя отсутствует информация о причинах такого отсутствия более 4 месяцев.
Чтобы задокументировать факт того, что работника нет на работе и нет информации о причинах отсутствия, вам понадобятся:
  • акты об отсутствии на работе по невыясненным причинам,
  • докладные о том, что работнику звонили по телефону, писали, посещали дом и т.д.
Если работник уехал и не может работать дистанционно, но выходит с работодателем на связь, уволить его в связи с отсутствием на работе более четырех месяцев не имеете права.

Отсчет четырех месяцев отсутствия работника

Четырехмесячный срок отсутствия работника на работе и связи с ним отсчитывается, руководствуясь частью третьей статьи 241-1 КЗоТ:
  • срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок истекает в последний день этого месяца.
Четыре месяца со дня, когда Закон № 2352 вступил в силу, то есть с 19 июля 2022 года, поскольку законы и другие нормативно-правовые акты не оказывают обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица (ч. 1 ст.58 Конституции Украины).
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По материалам:
Finance.ua
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