Увеличение штрафов за неявку в суд: Рада приняла законопроект за основу — Finance.ua

Увеличение штрафов за неявку в суд: Рада приняла законопроект за основу Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Увеличение штрафов за неявку в суд: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 11 387 об усилении наказания граждан за неуважение и неявку в суд.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«№ 11 387 — КУоАП усиливаются штрафы за неуважение к суду и вводится админответственность за непринятие мер по определению суда о приводе. За основу 262», — сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, за проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины, которое выражается в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика, или действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам предусматривается наказание в виде штрафа от 1700 гривен до 3400 гривен. Сейчас такой штраф составляет от 850 гривен до 2550 гривен.

За повторное нарушение — от 3400 гривен до 6800 гривен. Сейчас такой штраф составляет от 850 гривен до 4250 гривен.

За неуважение к Конституционному Суду со стороны участников конституционного производства, переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, выразившееся в злостном уклонении от явки на заседание. В настоящее время такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 340 гривен до 1700 гривен. В то же время предлагается установить наказание на уровне от 3400 гривен до 6800 гривен.

Также предлагается ввести административную ответственность за непринятие мер относительно определения суда о приводе.

Так, оставление должностным лицом без рассмотрения определения суда о приводе, безосновательное неисполнение определения суда об осуществлении привода лицом, на которое возложено его исполнение, или возвращение суду определения о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения — будут наказываться наложением штрафа от 1700 гривен до 3400 гривен.

Кроме того, планируется изменить размер штрафов, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия в суд. Штрафы планируется установить в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — в случае неприбытия по вызову следователя, прокурора;

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц — в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда.

Учитывая, что по состоянию на 1 января в Украине размер прожиточного минимума составляет 3028 гривен, то за неприбытие по вызову следователя, прокурора штраф будет составлять от 1514 гривен до 3028 гривен.

За неприбытие по вызову следственного судьи, суда штраф составит от 3028 гривен до 12 112 гривен.

УНН По материалам:

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