Увеличение доли семян подсолнечника является наибольшим изменением в структуре экспорта масличной продукции — Finance.ua

Увеличение доли семян подсолнечника является наибольшим изменением в структуре экспорта масличной продукции Сегодня 07:54 — Казна и Политика

Наибольшим изменением в структуре экспорта украинской масличной продукции в этом году является увеличение доли семян подсолнечника.

Об этом сообщил директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, пишет growhow.in.ua.

За весь прошлый год Украина экспортировала 79 тыс. тонн подсолнечника на $39,2 млн. В этом году только за 9 месяцев экспорт уже составил 1754 тыс. тонн на $893,5 млн. В общей структуре экспорта доля семян подсолнечника выросла с 0,06% в прошлом году до 2,70% за 9 месяцев 2022 года.

Павел Коваль отметил, что в этом году доля масличной продукции в общей структуре экспорта, скорее всего, вырастет по сравнению с прошлыми годами.

Однако это в первую очередь произойдет за счет уменьшения долей экспорта других групп товаров.

За 9 месяцев 2022 г. стоимость и доля основных масличных культур и их продуктов переработки в общей структуре экспорта составили соответственно $7,145 млрд и 21,59%.

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