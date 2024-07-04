«Устойчивый тренд»: в Нацбанке говорят, что банки удешевляют кредиты — Finance.ua

«Устойчивый тренд»: в Нацбанке говорят, что банки удешевляют кредиты
В Национальном банке видят устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса.
Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в ходе ежегодного доклада финансовому комитету ВР.
«Начиная с июня прошлого года мы видим устойчивый тренд на рост чистого гривневого кредитного портфеля. То есть речь идет не только о том, что банки кредитуют, а о том, что банки наращивают кредитный портфель. Он растет даже учитывая, что часть этого портфеля соответствующим образом погашается. Мы видим устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса.
По его словам, наблюдается устойчивый рост по всем сегментам кредитной деятельности.
«Кредиты корпорациям, юридическим лицам, кредиты малому и среднему бизнесу, розничные кредиты. Все постепенно восстанавливается и этому способствует хорошее состояние банковской системы. Финансовая стабильность обеспечена, банковская система сегодня работает на максимум своей операционной эффективности, но в то же время давайте помнить о том, что финансовый, страховой банковский сектор обеспечил в первом квартале 2024 года 19% всех поступлений сборов и платежей в государственный бюджет», — рассказал Пышный.
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