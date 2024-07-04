«Устойчивый тренд»: в Нацбанке говорят, что банки удешевляют кредиты — Finance.ua

«Устойчивый тренд»: в Нацбанке говорят, что банки удешевляют кредиты Сегодня 16:15 — Кредит&Депозит

«Устойчивый тренд»: в Нацбанке говорят, что банки удешевляют кредиты

В Национальном банке видят устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса.

Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный в ходе ежегодного доклада финансовому комитету ВР.

«Начиная с июня прошлого года мы видим устойчивый тренд на рост чистого гривневого кредитного портфеля. То есть речь идет не только о том, что банки кредитуют, а о том, что банки наращивают кредитный портфель. Он растет даже учитывая, что часть этого портфеля соответствующим образом погашается. Мы видим устойчивый тренд на удешевление кредитного ресурса.

Читайте также В ПриватБанке рассказали, как во время войны изменилось поведение заемщиков

По его словам, наблюдается устойчивый рост по всем сегментам кредитной деятельности.

«Кредиты корпорациям, юридическим лицам, кредиты малому и среднему бизнесу, розничные кредиты. Все постепенно восстанавливается и этому способствует хорошее состояние банковской системы. Финансовая стабильность обеспечена, банковская система сегодня работает на максимум своей операционной эффективности, но в то же время давайте помнить о том, что финансовый, страховой банковский сектор обеспечил в первом квартале 2024 года 19% всех поступлений сборов и платежей в государственный бюджет», — рассказал Пышный.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.