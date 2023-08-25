Успейте получить по депозиту до +2% годовых бонусов: акция ко Дню Независимости от «Минфина» — Finance.ua
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Успейте получить по депозиту до +2% годовых бонусов: акция ко Дню Независимости от «Минфина»

Кредит&Депозит
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Успейте получить по депозиту до +2% годовых бонусов: акция ко Дню Независимости от «Минфина»
Успейте получить по депозиту до +2% годовых бонусов: акция ко Дню Независимости от «Минфина»
Не устраивает ставка по депозиту? По случаю Дня Независимости Украины наши коллеги из портала «Минфин» договорились с банками, чтобы сделать ваши бонусы к депозитам больше.
Так, в период с 25 по 31 августа будет действовать специальное предложение. Все, кто оформят Бонусы к депозитам по этой ссылке смогут получить до 2% годовых плюсом к стандартным процентным ставкам от банков.
Специальные условия бонусов будут действовать по депозитам от sportbank, банка Клиринговый Дом, Пиреус Банка, Кредитвест Банка.
Если объединить ставки банков и эти акционные бонусы от Минфина — получаете одно из самых выгодных предложений на рынке. Не верите? Вы можете самостоятельно сравнить условия с другими предложениями на рынке. Удобная таблица ставок по ссылке.
Не упускайте случая. Присоединяйтесь к акции. Зарабатывайте больше на депозитах.
По материалам:
Finance.ua
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