Успейте открыть депозиты по выгодным процентным ставкам! — Finance.ua

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Успейте открыть депозиты по выгодным процентным ставкам!

Кредит&Депозит
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Успейте открыть депозиты по выгодным процентным ставкам!
Успейте открыть депозиты по выгодным процентным ставкам!
Открывайте депозиты в ПУМБ сейчас и воспользуйтесь шансом получить выгодные* условия размещения депозитов.
С 1 июня 2024 года ставки по срочным вкладам ПУМБ в гривне сроком от 3 до 18 месяцев будут изменены. Ставки по депозитам в иностранной валюте остаются по-прежнему.
Для сравнения — текущие и новые (с 1.06.2024 г.) процентные ставки:
Успейте открыть депозиты по выгодным процентным ставкам!
Причина снижения ставок — решение Правления НБУ от 26 апреля 2024 года по снижению учетной ставки с 14,5% до 13,5%.
Депозиты можно открыть как в отделении банка, так и в приложении ПУМБ Online. Сервис доступен как существующим, так и новым клиентам — необходимо скачать приложение, зарегистрироваться с помощью Дії, BankID, ID-карты или паспорта и открыть счет в банке.
ПУМБ доверяют — в апреле 2024 г. размер депозитного портфеля ПУМБ в гривне достиг рекордной отметки в 20 млрд грн. Согласно данным НБУ на 1 апреля 2024 года, ПУМБ вошел в ТОП-3 банков Украины по размеру срочного депозитного портфеля клиентов-физлиц в гривне.
ПУМБ помогает — с начала полномасштабного вторжения, банк перечислил более 530 млн грн на помощь ЗСУ, волонтерские проекты, помощь пострадавшим и другие социальные инициативы. Также, банк вошел в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе, перечислив в государственный бюджет более 7,5 млрд грн.
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*Под выгодными процентными ставками подразумеваются текущие ставки в отношении тех, которые будут действовать с 1 июня 2024 по срочным депозитам ПУМБ в гривне сроком от 3 до 18 месяцев.
**Все ставки указаны с учетом программы лояльности.
По материалам:
ПУМБ
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