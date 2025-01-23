Ущерб на 6 млрд грн: АРМА разыскало преступные активы высокопоставленных чиновников — Finance.ua

Ущерб на 6 млрд грн: АРМА разыскало преступные активы высокопоставленных чиновников Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Ущерб на 6 млрд грн: АРМА разыскало преступные активы высокопоставленных чиновников

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно с правоохранителями разыскало многомиллионные активы высокопоставленных чиновников, которые нанесли ущерб государству на 6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения

«Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и Национальной полицией Украины разыскало значительный объем активов на миллионы долларов США, принадлежащих чиновникам и подконтрольным им компаниям. Эти лица создали преступную группу с целью противоправного завладения имуществом ПАО «Укртатнафта», — говорится в сообщении.

По информации агентства, фигуранты дела организовали незаконную безвозмездную передачу нефтепродуктов подконтрольным компаниям. Общая сумма ущерба оценивается почти в 6 миллиардов гривен.

Розыск производился как на территории Украины, так и за рубежом. Среди разысканных активов в Украине доли в уставных капиталах украинских компаний на сумму 5 млн грн, 54 земельных участка, два объекта недвижимости, оружие.

Указанная информация уже передана правоохранительным органам для дальнейшего расследования и судебного разбирательства.

Также специалисты агентства провели розыск активов фигурантов дела в иностранных юрисдикциях. Речь идет о банковских счетах с общим балансом более $6 млн, 6 объектах недвижимости, иностранных компаниях, уставный капитал которых превышает 1 млн евро, 15 автомобилях, земельном участке.

Средства на зарубежных счетах уже заблокированы.

Кроме того, АРМА уже направила дополнительные запросы в компетентные органы Израиля, Кипра, Люксембурга и Панамы для подтверждения и выявления других активов фигурантов. Информация о выявленных активах передана правоохранительным органам для дальнейшего наложения ареста и передачи в управление АРМА.

Укрінформ По материалам:

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