Ущерб для инфраструктуры от войны за неделю вырос до $62,6 млрд — KSE

Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Ущерб, причиненный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.

«За неделю ущерб, причиненный инфраструктуре Украины в войне, начатой россией, вырос по меньшей мере на $8,3 млрд. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд», — отметил KSE Institute.

По подсчетам KSE, с начала военного вторжения россии 24 февраля в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:

411 учебных заведений,

36 заведений здравоохранения,

1 600 жилых домов,

26 заводов/их складов,

15 аэропортов,

6 ТЭС/ГЭС.



Кроме того, «утрачено» более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, разрушены/выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов.

Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект «Россия заплатит» — портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины.

На специальном сайте можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией причиненного ущерба.

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