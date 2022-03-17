Ущерб для инфраструктуры от войны за неделю вырос до $62,6 млрд — KSE — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Ущерб для инфраструктуры от войны за неделю вырос до $62,6 млрд — KSE

Сегодня 21:03Казна и Политика
30
Ущерб, причиненный украинской инфраструктуре полномасштабной войной рф против Украины, за неделю вырос на $8,3 млрд, до $62,6 млрд, оценивает аналитическое подразделение Киевской школы экономики KSE Institute.
«За неделю ущерб, причиненный инфраструктуре Украины в войне, начатой россией, вырос по меньшей мере на $8,3 млрд. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн грн, или $62,6 млрд», — отметил KSE Institute.
По подсчетам KSE, с начала военного вторжения россии 24 февраля в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере:
  • 411 учебных заведений,
  • 36 заведений здравоохранения,
  • 1 600 жилых домов,
  • 26 заводов/их складов,
  • 15 аэропортов,
  • 6 ТЭС/ГЭС.
Кроме того, «утрачено» более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, разрушены/выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов.
Как сообщалось, Офис президента, Министерство экономики и аналитический центр при Киевской школе экономики KSE Institute запустили проект «Россия заплатит» — портал по сбору информации о разрушенных объектах в стране в результате полномасштабной войны России против Украины.
На специальном сайте можно предоставить информацию об ущербе, причиненном в результате войны против Украины. В дальнейшем эта информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах для возмещения Россией причиненного ущерба.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.