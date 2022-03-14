В ОП объяснили, когда можно будет выставить рф «счет» на восстановление — Finance.ua

В ОП объяснили, когда можно будет выставить рф «счет» на восстановление

Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС Украины

Полную сумму необходимых средств для восстановления Украины можно будет оценить, только когда закончится война, и тогда увидим масштабы всех разрушений.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Сумы сейчас могут разные называться. У нас есть определенная сумма, которую мы для себя имеем в виду и проговариваем в переговорах с ЕС. Вы видели, что в Украине создадут четыре фонда восстановления, где нужно будет накапливать средства. Еще до начала полномасштабной войны россии против Украины мы говорили о донорской конференции (об этом говорил президент Евросовета Шарль Мишель. — Ред.), которая должна была быть проведена ЕС, сейчас эта идея становится еще более актуальной. Очевидно, что полную сумму необходимых средств можно будет оценить только когда закончится война, и мы будем видеть масштабы всех разрушений, которые, к сожалению, увеличиваются с каждым днем. Но, безусловно, уже сегодня такую работу мы проводим», — сказал он.

Он подчеркнул, что Президент в своих разговорах с руководством и государствами-членами ЕС говорит о необходимости восстановления Украины.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мировое сообщество не верит в будущее российской федерации. В то же время готовится поддержать восстановление Украины после войны.

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