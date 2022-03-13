Из-за санкций рф потеряла $300 млрд золотовалютных резервов — Finance.ua
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Из-за санкций рф потеряла $300 млрд золотовалютных резервов

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Из-за санкций рф потеряла $300 млрд золотовалютных резервовИз-за санкций рф потеряла $300 млрд золотовалютных резервов
Из-за санкций россия потеряла доступ к части золотовалютных резервов в сумме порядка $300 млрд.
Об этом сообщил министр финансов страны-агрессора Антон Силуанов в интервью одному из российских телеканалов.
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были», — пожаловался он.
Министр уточнил, что общий объем резервов рф составляет около $640 млрд.
«Около $300 млрд резервов (из них. — Ред.) теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — признал он.
В качестве ответной меры страна-агрессор намерена выплачивать суверенный долг, включая номинированный в валюте, в рублях.
«Долги, которые мы должны платить в страны, которые недружественно отнеслись к российской федерации и сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов — именно в эти страны мы будем оплачивать долги в рублевом эквиваленте», — отметил министр.

Справка Finance.ua:

  • ранее российское правительство утвердило список «недружественных стран», куда попали все государства ЕС, США, Канада, Япония, Южная Корея и другие;
  • Министерство экономики совместно с правительствами других стран ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов центробанка россии в размере 415 млрд дол. для возмещения ущерба, причиненного военными рф;
  • группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект, запрещающий россии использовать золото для смягчения последствий жестких санкций.
По материалам: ОстроВ
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