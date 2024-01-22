USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла — Finance.ua

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USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла

Аграрный рынок
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USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла
USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла
Министерство сельского хозяйства США (USDA) увеличило прогноз экспорта растительных масел из Украины 2023/24 МГ. Об этом говорится в январском отчете USDA.
Аналитики ожидают, что в текущем сезоне Украина экспортирует 6,4 млн т растительных масел, что на 100 тыс. т больше прогнозов декабря. Экспорт шротов вырастет на 50 тыс. т и составит 6,05 млн т.
Увеличение экспорта растительных масел произойдет за счет подсолнечного, поставка которого на внешние рынки составит 5,7 млн ​​т (+100 тыс. т). Прогноз экспорта подсолнечного шрота составил 4,7 млн ​​т (+50 тыс. т).
В то же время, оценку производства подсолнечного масла специалисты увеличили до 6,065 млн т (+45 тыс. т). подсолнечного шрота — на 43 тыс. т, до 5,825 млн т.
По материалам:
ukragroconsult
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