USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла — Finance.ua

USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

USDA улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла

Министерство сельского хозяйства США (USDA) увеличило прогноз экспорта растительных масел из Украины 2023/24 МГ. Об этом говорится в январском отчете USDA

Аналитики ожидают, что в текущем сезоне Украина экспортирует 6,4 млн т растительных масел, что на 100 тыс. т больше прогнозов декабря. Экспорт шротов вырастет на 50 тыс. т и составит 6,05 млн т.

Увеличение экспорта растительных масел произойдет за счет подсолнечного, поставка которого на внешние рынки составит 5,7 млн ​​т (+100 тыс. т). Прогноз экспорта подсолнечного шрота составил 4,7 млн ​​т (+50 тыс. т).

В то же время, оценку производства подсолнечного масла специалисты увеличили до 6,065 млн т (+45 тыс. т). подсолнечного шрота — на 43 тыс. т, до 5,825 млн т.

ukragroconsult По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.