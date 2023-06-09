Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: что известно — Finance.ua
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Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: что известно

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После подрыва россиянами дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. На 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.
Как сообщили в «Укргидроэнерго», за сутки уровень воды в водохранилище упал еще на один метр. Всего за трое суток он снизился на 4,7 метра.
«Под водой находится более половины здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться», — рассказали в компании.
Другие гидроэлектростанции на Днепре продолжают максимально аккумулировать воду для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания срабатывания Каховского водохранилища.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНІАН
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