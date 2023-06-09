Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: что известно — Finance.ua

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать: что известно Сегодня 09:56

После подрыва россиянами дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. На 8 утра 9 июня в районе Никополя он составляет 11,74 метра.

Как сообщили в « Укргидроэнерго », за сутки уровень воды в водохранилище упал еще на один метр. Всего за трое суток он снизился на 4,7 метра.

«Под водой находится более половины здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться», — рассказали в компании.

Другие гидроэлектростанции на Днепре продолжают максимально аккумулировать воду для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания срабатывания Каховского водохранилища.

УНІАН По материалам:

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