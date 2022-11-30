Уровень инфляции в еврозоне снизился впервые за много месяцев — Finance.ua

Уровень инфляции в еврозоне снизился впервые за много месяцев Вчера 18:32 — Мир

Уровень инфляции в еврозоне снизился впервые за много месяцев

Уровень инфляции в еврозоне снизился до 10% — уменьшение оказалось даже сильнее, чем прогнозировали аналитики.

Об этом свидетельствуют первые оценки Евростата, сообщает Spiegel.

Потребительские цены в годовом исчислении выросли на 10% в ноябре. В октябре инфляция составила 10,6%. Аналитики ожидали 10,4% за ноябрь.

Незначительное снижение по сравнению с предыдущим рекордным уровнем должно предоставить аргументы для тех монетарных наблюдателей в Европейском центральном банке (ЕЦБ), которые выступают за несколько менее резкое повышение процентной ставки на предстоящем заседании по процентной ставке 15 декабря.

ЕЦБ стремится к двум процентам инфляции как идеальному значению для еврозоны. Пока он очень далек от этой цели.

Цены на энергоносители снова ускорили инфляцию в ноябре, хотя и не столь резко, как недавно. Цены на энергоносители выросли на 34,9% в годовом исчислении после 41,5% в октябре. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия выросли на 13,6% с 13,1% в октябре.

Неэнергетические промышленные продукты подорожали на 6,1%, как и в октябре. Цены на услуги выросли на 4,2% в ноябре после 4,3% в октябре.

В борьбе с инфляцией ЕЦБ инициировал поворот в процентных ставках в июле и к настоящему времени повысил ключевые ставки в три этапа в целом на 2,0 процентных пункта.

Недавно в сентябре и октябре он повысил процентные ставки на 0,75 процентного пункта с необычно высоким шагом.

В Германии впервые с июля инфляция несколько снизилась. Потребительские цены в ноябре выросли на 10% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно первоначальной оценке Федерального статистического управления во вторник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.