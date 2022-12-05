Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек — Finance.ua
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Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек

Личные финансы
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Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек
Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек
По состоянию на 1 ноября в Украине официально зарегистрировано 239 тысяч безработных. Такие цифры обнародовал Центр занятости. В то же время народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк пишет, что никогда в истории наблюдения безработицы в нашем государстве такого низкого показателя не было.
Он отметил, что произошедшие изменения могли повлиять на количество зарегистрированных лиц:
  1. Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней.
  2. Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата.
«Но специально даже график построил, большинство изменений произошли где-то в конце сентября. К тому же еще в мае были введ0ены изменения об упрощении регистрации на учете. А количество безработных у нас падает с июня месяца», — добавил он.
Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек
По его мнению, две другие главные причины — выезд за границу или возможность трудоустроиться после потери работы в начале войны.
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По материалам:
Finance.ua
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