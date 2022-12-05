Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек — Finance.ua

Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек Сегодня 17:21 — Личные финансы

Уровень безработицы в Украине вырос до 239 тыс. человек

такого низкого показателя не было. По состоянию на 1 ноября в Украине официально зарегистрировано 239 тысяч безработных. Такие цифры обнародовал Центр занятости. В то же время народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк пишет , что никогда в истории наблюдения безработицы в нашем государстве

Он отметил, что произошедшие изменения могли повлиять на количество зарегистрированных лиц:

Выплата по безработице сейчас производится только 90 дней. Мужчины должны перед регистрацией по безработице принести документы из военкомата.

«Но специально даже график построил, большинство изменений произошли где-то в конце сентября. К тому же еще в мае были введ0ены изменения об упрощении регистрации на учете. А количество безработных у нас падает с июня месяца», — добавил он.

По его мнению, две другие главные причины — выезд за границу или возможность трудоустроиться после потери работы в начале войны.

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