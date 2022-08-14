Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей — Finance.ua
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Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей

Технологии&Авто
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Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей
Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей
Шведская компания Urbanista анонсировала выпуск первых в мире беспроводных наушников-вкладышей, которые будут заряжаться от солнечных батарей. Их встроят в зарядный кейс. Стоимость наушников — $149. С учетом зарядки они смогут воспроизводить музыку в течение 32 часов. Об этом сообщает Fast Company. У компании уже есть накладные наушники на солнечных батареях — Los Angeles.
Как это работает? В самих наушниках, получивших название Phoenix, нет солнечных батарей — они встроены в зарядный кейс, который постоянно заряжается как от внешнего освещения, так и внутри помещения, объясняет CEO шведской компании Exeger Джованни Фили. Она поставляет солнечные элементы, которые превращают любую форму света в электрическую энергию.
Urbanista выпустит первые в мире наушники с солнечной батареей
На всякий случай в кейс добавил USB-C порт, чтобы заряжать его от сети, однако Urbanista сомневается, что он будет нужен. Заряда наушников хватит на воспроизведение музыки в течение восьми часов, а использование кейса увеличит время до 32 часов.
«Мы чувствуем, что вносим маленький вклад в улучшение мира на фоне климатического кризиса. Наши клиенты хотят изменить мир, а мы предлагаем им вариант, как это сделать, чтобы не приходилось идти на компромисс с привычным образом жизни», — рассказывает Фили.
Также наушники Urbanista Phoenix предлагают активное шумоподавление. Система использует шесть микрофонов для анализа окружающего шума и удаления его части. При этом Phoenix имеют режим прозрачности, пропускающий человеческий язык. В наушники встроили функцию многоточечного подключения, позволяющую использовать два устройства в качестве источника звука одновременно. Запуск намечен на IV квартал 2022 года. Наушники Phoenix будут выпускать в черном и розовом цветах по цене $149.
Кстати, на стриминговом сервисе MEGOGO можно просматривать 300 каналов, 13 500 фильмов, сериалы HBO, FOX NOW, iStart, а также 24 детских и 19 спортивных каналов по акционной подписке за 1 грн.

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По материалам:
root-nation
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