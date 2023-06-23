Употреблять запрещено. В Херсоне предупредили об очистке воды в одном из районов — Finance.ua
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Употреблять запрещено. В Херсоне предупредили об очистке воды в одном из районов

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В одном из районов Херсона завтра, 24 июня, начнут очищать водопроводные сети. В этой связи употреблять воду из-под кранов запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Завтра в микрорайоне Корабел, пострадавший от подрыва оккупантами Каховской ГЭС, начнут проводить дезинфекцию воды. Поэтому воду можно использовать только как техническую для хозяйственных нужд, например, для уборки помещений.
«Пить и использовать для приготовления пищи — запрещено! Из-за высокого содержания дезинфекционного вещества это опасно для вашего здоровья», — говорится в сообщении.
Для дезинфекции будут использоваться гипохлорит натрия. Процесс будут контролироваться специалистами.
При этом глава городской военной администрации Херсона Роман Мрочко сообщил, что на территории микрорайона Остров тоже возобновят водоснабжение, но сети будут очищаться.
По его словам, потреблять воду из-под кранов жители пострадавших районов Херсона смогут примерно через неделю
По материалам:
РБК-Україна
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