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United24 со дня запуска уже собрала более 6 млрд грн — Зеленский

Казна и Политика
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United24 со дня запуска уже собрала более 6 млрд грн — Зеленский
United24 со дня запуска уже собрала более 6 млрд грн — Зеленский
Фандрейзинговая онлайн-платформа United24 за время своей работы уже помогла собрать более 6 млрд грн.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, к сбору средств в поддержку присоединились граждане из 110 государств мира.
United24 собирает донаты по трем основным направлениям:
  • оборона и разминирование;
  • медицинская помощь;
  • восстановление Украины.
В июле к United24 в роли амбассадоров присоединились американский актер, трехкратный номинант на «Золотой глобус» Лиев Шрайбер, одна из известнейших музыкальных групп мира Imagine Dragons и креативный директор легендарного Дома моды Balenciaga Демна.
«Третий месяц работы United24 отмечается запуском целевых сборов — говорит вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — Их эффективность можно наблюдать на примере и „Армии дронов“, и сбора на авто скорой помощи, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. На беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут израсходованы деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно».
Благодаря «Армии дронов» приобрели 78 мультикоптеров Matrice, 20 дронов Fly Eye 3.0 и два комплекса Warmate с 40 дронами-камикадзе. Сбор Елены Зеленской в рамках Саммита первых леди и джентльменов позволит закупить более 50 автомобилей. 24 реанимобиля высшего класса уже приобретены и направляются в Украину.
Кроме дронов и авто скорой медицинской помощи, на средства, собранные через United24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Эта модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используется преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критична.
В течение третьего месяца работы платформы Министерство здравоохранения приобрело 12 рентгеновских установок с С-арками экспертного класса, 9 рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппарата. Украинские врачи также получат аппараты ИВЛ для детских больниц. Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свйонтек: 191 000$ от продажи билетов, и еще 100 000$ передала семья Джонсонов от New York Jets Foundation. Для этого Краков лично посетили Брик и Джек Джонсоны, наследники фармацевтической компании Johnson & Johnson.
Взнос на помощь украинским медикам также зделал Qatar Fund For Development: 5 000 000 $ использовали на закупку реанимобилей и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах в медучреждениях. Направление «Медицинская помощь» усилилось благодаря новым амбассадорам — актеру Лиеву Шрайберу и музыкантам группы Imagine Dragons.
Звездную поддержку получило и направление «Восстановление Украины» — его амбассадорам стал Демна, креативный директор Balenciaga. Модный дом создал специальный свитшот, вся прибыль от продажи которого будет переведена на восстановление инфраструктуры в Украине.

Справка Finance.ua:

  • глобальную платформу United24 запустили 5 мая;
  • ее создали для сбора пожертвований на поддержку Украины;
  • донатить могут как обычные граждане, так и благотворительные, волонтерские фонды, международные компании, лидеры мнений во всем мире.

Как помочь украинской армии

По материалам:
The page
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