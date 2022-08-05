United24 со дня запуска уже собрала более 6 млрд грн — Зеленский Сегодня 16:49 — Казна и Политика

United24 со дня запуска уже собрала более 6 млрд грн — Зеленский

Фандрейзинговая онлайн-платформа United24 за время своей работы уже помогла собрать более 6 млрд грн.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, к сбору средств в поддержку присоединились граждане из 110 государств мира.

United24 собирает донаты по трем основным направлениям:

оборона и разминирование;

медицинская помощь;

восстановление Украины.

В июле к United24 в роли амбассадоров присоединились американский актер, трехкратный номинант на «Золотой глобус» Лиев Шрайбер, одна из известнейших музыкальных групп мира Imagine Dragons и креативный директор легендарного Дома моды Balenciaga Демна.

«Третий месяц работы United24 отмечается запуском целевых сборов — говорит вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — Их эффективность можно наблюдать на примере и „Армии дронов“, и сбора на авто скорой помощи, который инициировала первая леди Украины Елена Зеленская. На беспилотники для ВСУ уже собрано более 755 миллионов гривен. На скорые класса С — 200 миллионов гривен. И это всего за пять дней. Людям важно видеть, на что именно будут израсходованы деньги. И когда они понимают целевое предназначение, сбор идет очень активно».

Благодаря «Армии дронов» приобрели 78 мультикоптеров Matrice, 20 дронов Fly Eye 3.0 и два комплекса Warmate с 40 дронами-камикадзе. Сбор Елены Зеленской в рамках Саммита первых леди и джентльменов позволит закупить более 50 автомобилей. 24 реанимобиля высшего класса уже приобретены и направляются в Украину.

Кроме дронов и авто скорой медицинской помощи, на средства, собранные через United24, впервые приобрели вертолет МИ-2АМ-1. Эта модель является многоцелевым воздушным транспортом, который используется преимущественно для эвакуации раненых с поля боя. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1200 кг на расстояние до 600 км и на скорости до 200 км/ч, что позволяет вовремя добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критична.

В течение третьего месяца работы платформы Министерство здравоохранения приобрело 12 рентгеновских установок с С-арками экспертного класса, 9 рентген-прозрачных операционных столов и 83 наркозно-дыхательных аппарата. Украинские врачи также получат аппараты ИВЛ для детских больниц. Средства на них были собраны в рамках благотворительных матчей первой ракетки мира Иги Свйонтек: 191 000$ от продажи билетов, и еще 100 000$ передала семья Джонсонов от New York Jets Foundation. Для этого Краков лично посетили Брик и Джек Джонсоны, наследники фармацевтической компании Johnson & Johnson.

Взнос на помощь украинским медикам также зделал Qatar Fund For Development: 5 000 000 $ использовали на закупку реанимобилей и наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии при хирургических вмешательствах в медучреждениях. Направление «Медицинская помощь» усилилось благодаря новым амбассадорам — актеру Лиеву Шрайберу и музыкантам группы Imagine Dragons.

Звездную поддержку получило и направление «Восстановление Украины» — его амбассадорам стал Демна, креативный директор Balenciaga. Модный дом создал специальный свитшот, вся прибыль от продажи которого будет переведена на восстановление инфраструктуры в Украине.

Справка Finance.ua:

глобальную платформу United24 запустили 5 мая;

ее создали для сбора пожертвований на поддержку Украины;

донатить могут как обычные граждане, так и благотворительные, волонтерские фонды, международные компании, лидеры мнений во всем мире.

The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.