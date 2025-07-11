Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса — Finance.ua

Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса
С новой версией iOS 26 iPhone научится сообщать о низком заряде кейса AirPods, даже если вы давно им не пользовались. Это позволит избежать ситуаций, когда наушники оказываются разряженными в самый неудачный момент.
Об этом сообщает 9to5Mac.
Что меняется в iOS 26
Обновление iOS 26 приносит улучшенный опыт использования AirPods. Ранее iPhone извещал только о разрядке наушников, когда вы вставляли их в уши или слушали музыку. Теперь же появляются новые типы уведомлений:
- напоминание о низком заряде кейса, даже если AirPods неактивны;
- уведомление о завершении зарядки, когда кейс или наушники полностью заряжены.
Как работают новые уведомления
Apple реализовала функцию таким образом, чтобы она была максимально полезной и ненавязчивой:
- Интеллектуальная планировка: уведомления могут появляться при подключении iPhone к зарядке — система учитывает удобный момент для напоминания.
- Сообщения даже без использования AirPods: теперь не обязательно вставлять наушники в уши, чтобы узнать о разрядке кейса.
- Уведомление о полной зарядке: iPhone напомнит, когда кейс или наушники полностью зарядились.
Как включить или отключить функцию
Если вы хотите изменить настройки уведомлений:
- Подключите AirPods к iPhone.
- Перейдите в Настройки → AirPods → Battery.
- Выключите или включите Charging Notifications.
Это дает пользователям полный контроль над тем, когда и как получать информацию о заряде.
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