Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса — Finance.ua
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Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса

Технологии&Авто
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Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса
Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса
С новой версией iOS 26 iPhone научится сообщать о низком заряде кейса AirPods, даже если вы давно им не пользовались. Это позволит избежать ситуаций, когда наушники оказываются разряженными в самый неудачный момент.
Об этом сообщает 9to5Mac.

Что меняется в iOS 26

Обновление iOS 26 приносит улучшенный опыт использования AirPods. Ранее iPhone извещал только о разрядке наушников, когда вы вставляли их в уши или слушали музыку. Теперь же появляются новые типы уведомлений:
  • напоминание о низком заряде кейса, даже если AirPods неактивны;
  • уведомление о завершении зарядки, когда кейс или наушники полностью заряжены.

Как работают новые уведомления

Apple реализовала функцию таким образом, чтобы она была максимально полезной и ненавязчивой:
  • Интеллектуальная планировка: уведомления могут появляться при подключении iPhone к зарядке — система учитывает удобный момент для напоминания.
  • Сообщения даже без использования AirPods: теперь не обязательно вставлять наушники в уши, чтобы узнать о разрядке кейса.
  • Уведомление о полной зарядке: iPhone напомнит, когда кейс или наушники полностью зарядились.

Как включить или отключить функцию

Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса
Если вы хотите изменить настройки уведомлений:
  1. Подключите AirPods к iPhone.
  2. Перейдите в Настройки → AirPods → Battery.
  3. Выключите или включите Charging Notifications.
Это дает пользователям полный контроль над тем, когда и как получать информацию о заряде.
По материалам:
double.news
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