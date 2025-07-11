Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса — Finance.ua

Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Умные напоминания зарядки AirPods: новая функция iOS 26, которая спасет от разряженного кейса

С новой версией iOS 26 iPhone научится сообщать о низком заряде кейса AirPods, даже если вы давно им не пользовались. Это позволит избежать ситуаций, когда наушники оказываются разряженными в самый неудачный момент.

Об этом сообщает 9to5Mac

Что меняется в iOS 26

Обновление iOS 26 приносит улучшенный опыт использования AirPods. Ранее iPhone извещал только о разрядке наушников, когда вы вставляли их в уши или слушали музыку. Теперь же появляются новые типы уведомлений:

напоминание о низком заряде кейса, даже если AirPods неактивны;

уведомление о завершении зарядки, когда кейс или наушники полностью заряжены.

Как работают новые уведомления

Apple реализовала функцию таким образом, чтобы она была максимально полезной и ненавязчивой:

Интеллектуальная планировка: уведомления могут появляться при подключении iPhone к зарядке — система учитывает удобный момент для напоминания.

Сообщения даже без использования AirPods: теперь не обязательно вставлять наушники в уши, чтобы узнать о разрядке кейса.

Уведомление о полной зарядке: iPhone напомнит, когда кейс или наушники полностью зарядились.

Как включить или отключить функцию

Если вы хотите изменить настройки уведомлений:

Подключите AirPods к iPhone. Перейдите в Настройки → AirPods → Battery. Выключите или включите Charging Notifications.

Это дает пользователям полный контроль над тем, когда и как получать информацию о заряде.

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