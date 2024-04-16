Умная подвеска Pendant запомнит все, что вам говорили за день — Finance.ua
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Умная подвеска Pendant запомнит все, что вам говорили за день

Технологии&Авто
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Умная подвеска Pendant запомнит все, что вам говорили за день
Умная подвеска Pendant запомнит все, что вам говорили за день
В рядах ИИ-гаджетов прибыло — компания Limitless представила новое носимое устройство Pendant, несколько напоминающее клипсу или подвеску. Суть в том, что вы ее носите на себе целый день, а она записывает ваши разговоры и анализирует их, чтобы в конце концов выдать краткое содержание.
Подобно AI Pin, который на днях подвергли критике обозреватели, Pendant можно прикрепить на одежду или носить на шнурке на шее. Подвеска — часть общей экосистемы Limitless, и в целом подобные Pendant функции можно использовать в отдельном приложении и без самого устройства (есть страница в интернете, а также программы для Mac и Windows).
«Основная работа связана со встречами. Подготовка к разговорам, транскрибирование, заметки в реальном времени и предоставление итогов», — говорит гендиректор Limitless Дэн Сирокер.
Батареи устройства, по словам Сирокера, «хватит на 100 часов». Pendant также будет использовать технологию, которая поможет микрофону сосредоточиться непосредственно на говорящем рядом человеке и убрать посторонние звуки.
Устройство имеет режим согласия — если система обнаружит новый голос и не услышит согласия на запись, то не начнет ее; а также индикатор, светящийся во время записи.
Стоимость Pendant — $99, однако еще по $20 в месяц придется платить за подписку. В продажу устройство поступит в августе.
По материалам:
ITC.ua
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