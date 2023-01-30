Уменьшение агропроизводства в Украине не повлияло на экспорт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уменьшение агропроизводства в Украине не повлияло на экспорт

Аграрный рынок
19
Экспорт продовольствия из Украины в январе может достичь 5 млн т. Тем самым страна продолжает выполнять свои обязательства одного из гарантов международной продовольственной безопасности, пишет ukragroconsult.
Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, говорится в сообщении Минагрополитики.
«Несмотря на все сложности, которые создает нам россия, ограничивая возможность инспекций судов в Босфоре, все-таки нашим аграриям-предпринимателям удается продолжать экспорт зерна. По результатам января мы можем иметь около 5 млн т общего экспорта, что очень неплохой показатель в условиях войны», — отметил Тарас Высоцкий.
В то же время он подчеркнул, что из-за сложности логистики показатели экспорта по сравнению с прошлым маркетинговым годом уменьшились около 30%. Прежде всего это связано с недозагруженностью мощностей черноморских украинских портов, а также из-за остановки работы других портов.
«Важно, что уменьшение производства не создало дефицита, и мы остаемся экспортно ориентированной страной в отношении сельхозкультур, в частности, пшеницы. Абсолютное большинство выращенного продолжает экспортироваться. Поэтому наши предложения к продаже и к экспорту остаются существенными», — рассказал он.
Одну из самых больших проблем в контексте экспорта украинского зерна Тарас Высоцкий видит в ценовой политике, которая сформировалась из-за войны. Подорожало страхование, внутренняя перевозка из-за более высокой цены горючего, к дополнительным расходам добавляется время простоя в Босфоре, что может составить $30-40 на тонне.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.