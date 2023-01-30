Уменьшение агропроизводства в Украине не повлияло на экспорт — Finance.ua

Уменьшение агропроизводства в Украине не повлияло на экспорт Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Экспорт продовольствия из Украины в январе может достичь 5 млн т. Тем самым страна продолжает выполнять свои обязательства одного из гарантов международной продовольственной безопасности, пишет ukragroconsult

Об этом в телеэфире заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, говорится в сообщении Минагрополитики.

«Несмотря на все сложности, которые создает нам россия, ограничивая возможность инспекций судов в Босфоре, все-таки нашим аграриям-предпринимателям удается продолжать экспорт зерна. По результатам января мы можем иметь около 5 млн т общего экспорта, что очень неплохой показатель в условиях войны», — отметил Тарас Высоцкий.

В то же время он подчеркнул, что из-за сложности логистики показатели экспорта по сравнению с прошлым маркетинговым годом уменьшились около 30%. Прежде всего это связано с недозагруженностью мощностей черноморских украинских портов, а также из-за остановки работы других портов.

«Важно, что уменьшение производства не создало дефицита, и мы остаемся экспортно ориентированной страной в отношении сельхозкультур, в частности, пшеницы. Абсолютное большинство выращенного продолжает экспортироваться. Поэтому наши предложения к продаже и к экспорту остаются существенными», — рассказал он.

Одну из самых больших проблем в контексте экспорта украинского зерна Тарас Высоцкий видит в ценовой политике, которая сформировалась из-за войны. Подорожало страхование, внутренняя перевозка из-за более высокой цены горючего, к дополнительным расходам добавляется время простоя в Босфоре, что может составить $30-40 на тонне.

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