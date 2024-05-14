Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов — Finance.ua

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов
Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен при помощи современных дизайнерских и ІТ-решений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через „Дія.Підпис“», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.
На обновленном сайте доступны следующие функции:
- покупка билетов на любой поезд;
- в том числе билеты на поезда Киев — Варшава и Киев — Вена после верификации аккаунта через «Дія.Підпис».
- возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;
- приобретение билетов в женские купе;
- приобретение билетов со скидкой для студентов;
- улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;
- возможность купить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;
- безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;
- возможность накопления «обнимашек» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;
- доступ к онлайн-таблице вокзалов по стране.
Укрзализныця будет вводить постепенный переход со старого сайта booking.uz.gov.ua на новый booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорта всех пользователей.
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