Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов — Finance.ua

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов Сегодня 16:10 — Личные финансы

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов

Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен при помощи современных дизайнерских и ІТ-решений.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт, запустили обновленный продукт. Теперь в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через „Дія.Підпис“», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

На обновленном сайте доступны следующие функции:

покупка билетов на любой поезд;

в том числе билеты на поезда Киев — Варшава и Киев — Вена после верификации аккаунта через «Дія.Підпис».

⁠возврат билетов на международные рейсы после верификации аккаунта;

приобретение билетов в женские купе;

⁠приобретение билетов со скидкой для студентов;

⁠улучшенный поиск поездок с пересадками, в том числе с пересадкой внутри поезда;

⁠возможность купить билет на любимца или на багаж и узнать стоимость этих билетов до приобретения;

⁠безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay;

⁠возможность накопления «обнимашек» по программе лояльности «Железные друзья» для билетов, приобретенных через сайт, с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении;

доступ к онлайн-таблице вокзалов по стране.

Укрзализныця будет вводить постепенный переход со старого сайта booking.uz.gov.ua на новый booking-new.uz.gov.ua для максимального комфорта всех пользователей.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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