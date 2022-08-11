Укрзализныця запустила мобильное приложение — Finance.ua

Укрзализныця запустила мобильное приложение Сегодня 12:21 — Личные финансы

Укрзализныця запустила мобильное приложение

Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.

В приложении «Укрзализныця» пользователи смогут:

приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и платформе прибытия/отправки поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Google Play Market. Тестирование приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore

Цены на билеты в приложении

Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют.

Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат.

Планы компании

Следующим этапом диджитализации Укрзализныци станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск потерянных вещей и бронирование лаунжа.

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