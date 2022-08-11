Укрзализныця запустила мобильное приложение — Finance.ua

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Укрзализныця запустила мобильное приложение

Личные финансы
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Укрзализныця запустила мобильное приложение
Укрзализныця запустила мобильное приложение
Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Mastercard.
В приложении «Укрзализныця» пользователи смогут:
  • приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
  • вернуть билеты;
  • получать уведомления о рейсе и платформе прибытия/отправки поезда;
  • найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
  • получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.
Тестирование приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market.

Цены на билеты в приложении

Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, поэтому стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — какие-либо дополнительные комиссии при оплате отсутствуют.
Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат.

Планы компании

Следующим этапом диджитализации Укрзализныци станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиск потерянных вещей и бронирование лаунжа.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Finance.ua
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