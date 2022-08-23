"Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских поезда — Finance.ua

"Укрзализныця" запустила два модернизированных пассажирских поезда Сегодня 13:33 — Казна и Политика

УЗ 23 августа запустила два модернизированных пассажирских поезда: на маршруте Киев-Ровно-Луцк начал курсирование модернизированный электропоезд Skoda, а на маршруте Киев-Белая Церковь запущен пригородный электропоезд, обновленный в пределах проекта Kyiv City Express.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

«Мы продолжаем выполнять планы по обновлению подвижного состава, обозначенные еще в прошлом году. Важно сказать, что эти поезда были модернизированы на украинском предприятии — Киевском электровагоноремонтном заводе „Укрзализныци“».

Это означает прямую поддержку отечественной промышленности и экономики — тысячи сохраненных рабочих мест и зарплаты работникам.

Следует отметить, что обновление происходит с соблюдением принципов безбарьерности и удобства маломобильных групп населения. Считаю, что качество сервиса и клиентоориентированность «Укрзализныци» начинается именно с безбарьерных решений — от приложения для покупки билетов до комфорта путешествующих с детьми матерей.

Уверен, что именно такой подход свидетельствует о системных качественных изменениях пассажирских перевозок", — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Економічна Правда По материалам:

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