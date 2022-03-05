«Укрзализныця» запускает новые поезда в Польшу (список рейсов на 5 марта) — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает новые поезда в Польшу (список рейсов на 5 марта)

Сегодня 13:10Личные финансы
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«Укрзализныця» 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы увезти украинцев подальше от боевых действий.
О расписании и направлениях движения компания сообщила в Facebook.
5 марта курсируют следующие поезда:
  • № 7609/7610 Львов — Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов — Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов — Пшемысль в 15:40;
  • № 67/68 Киев — Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов — Пшемысль в 19:55;
  • № 7618/7619 Львов — Хелм в 20:30;
  • № 904/905 Запорожье — Хелм в 23:00;
  • № 7620/7621 Львов — Хелм в 23:55.

Бесплатный проезд для украинцев

В 11 странах Европы ввели бесплатный проезд по железной дороге для украинцев. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно показать паспорт.
Так, бесплатный проезд в муниципальном транспорте Вены ввела Австрия.
В Бельгии перевозят украинцев без оплаты за проезд в любой пункт на поездах SNCB, скоростных TGV и Thalys, Eurostar. Билеты выдают в международных кассах и терминалах вокзала Brussels — Midi.
Для украинцев действует предложение бесплатного проезда по всей территории Венгрии на поездах MAV-START, по всем маршрутам в Грузии, по рейсам Deutche Bahn из Польши в Германию.
Нидерланды предоставляют украинцам билет на день, который действует 24 часа и подходит для посадки на любой поезд.
Поляки перевозят украинцев 2-м классом по территории страны в поездах TLK и IC PKP Intercity. Билет выдают на кассе или у кондуктора.
В Словакии граждане Украины могут воспользоваться услугами ж/д компании ZSSK и автобусного перевозчика Slovak Lines. В Финляндии для украинцев предложение действует от железнодорожного перевозчика VR, во Франции — на поездах SNFC.
По Чехии украинцам предоставили бесплатный проезд на транспорте Leo Express и CD. Последняя также осуществляет гуманитарные рейсы от границ Украины с Польшей и Словакией на территорию Чехии.

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По материалам: Сьогодні
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