«Укрзализныця» запускает беспересадочный рейс из Австрии — Finance.ua
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«Укрзализныця» запускает беспересадочный рейс из Австрии

Личные финансы
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«Укрзализныця» запускает беспересадочный рейс из Австрии
«Укрзализныця» запускает беспересадочный рейс из Австрии, Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez
С 24 апреля начинает курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена.
Об этом Укрзализныця сообщает в Telegram.
Он будет отправляться из Вены ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 — 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.
«После прохождения погранично-таможенного контроля продолжайте свое путешествие на поезде № 750 Ужгород — Киев, который прибывает в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львов 11:00 — 11:23, прибытие в Киев в 18:30», — добавляют в УЗ.
Фото: Filip Machal&iacute;ček, Alfonso Marco P&eacute;rez
Фото: Filip Machalíček, Alfonso Marco Pérez
Обратно будет курсировать поезд № 749 Киев — Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибытие в Чоп в 01:10.
«После прохождения погранично-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие в новом беспересадочном вагоне Чоп — Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21», — говорят в Укрзализныце.
Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци. А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.
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По материалам:
Finance.ua
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